У виникненні та поширенні коронавірусної інфекції винен тіньовий уряд.

Про це заявив експерша ракетка світу росіянин Марат Сафін.

"Я думаю, що людей готують до чіпізації. Білл Гейтс ще в 2015 році розповів, що у нас буде пандемія, наступний ворог - вірус, а не ядерна війна. Вони провели симуляцію на Давоському форумі, як все буде. Я не думаю, що Білл Гейтс такий провісник - він просто знав.

Думаю, що з вірусом все не так, як розповідається, але народ же вірить у все, в страшилки по телевізору. Хтось вірить, що закінчиться скоро цивілізація, а я в це не вірю. Просто скоро будемо ходити з чіпом.

Весь світ же посадили вдома, так що все працює. Я думаю, що є хлопці крутіші за світових лідерів, які реально господарі грошей, господарі світу, і вони це можуть легко провернути. Можна називати це тіньовим урядом, можна як завгодно. Я думаю, ми навіть не здогадуємося, що вони існують. Ротшильди і Рокфеллери - це розкручені імена, а за ними ще хтось стоїть", - сказав Сафін.