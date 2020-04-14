Перуанський тенісист дискваліфікований за вживання канабісу

У пробі Піньо був виявлений канабіс

Джерело - Чемпіон.

581-а ракетка світу перуанець Арклон Хуертас дель Піньо пішов у добровільну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє ITF.

В його пробі, взятій у жовтні на турнірі в Лімі, був виявлений канабіс.

27 грудня йому винесли звинувачення, а 8 квітня він прийняв добровільне відсторонення. Його термін піде в рахунок дискваліфікації, яку йому в підсумку винесуть.

Зараз тенісний тур все одно зупинений через коронавірус, і турнірів не буде мінімум до 13 липня.

Нагадаємо, US Open може відбутися без глядачів.

Також, у Німеччині знімуть фільм про Беккера.