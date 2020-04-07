Стаховський: Мені батько пропонував таблетки, але я ніколи не брав

Український тенісист Сергій Стаховський ніколи не брав таблеток, які йому пропонував батько-професор.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я завжди боявся. У мене тато професор і він постійно пропонував якісь таблетки, як лікар. Але я ніколи не брав. Ми говоримо про допінг, як про щось божевільне. Допінг по факту допомагає швидше відновлюватися, м'язовому росту, в залежності від того, що ти приймаєш. Але він не виграє за тебе", - сказав Стаховський.