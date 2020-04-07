Стаховський - про Олімпіаду-2012: У нас половина чиновників були одягнені з голочки, а я ходив у майках на два розміри більше

Український тенісист Сергій Стаховський мав проблеми у фінансуванні при підготовці на Олімпіаду 2012 року в Лондоні.

Про це заявив сам спортсмен.

"З власного досвіду пам'ятаю. Сказали, що фінансування спортсменів при підготовці на Олімпіаду в Лондоні було 100%, всі гроші були виділені.

Коли я побачив цю суму, то я збільшив кількість наших атлетів в Лондоні вдвічі - з 102 до 200. Я поділив цю суму на 200 чоловік і там вийшло по 30 тисяч доларів на рік на кожного, а я їх не бачив в очі.

Коли я приїхав забирати олімпійську екіпіровку, то мені сказали: У нас залишилися тільки розміри М і XXL. Я кажу: У сенсі? Ви хотіли, щоб я за півроку написав вам свої розміри і наф*га? Щоб я приїхав і мені сказали, що у вас немає?

Зате у нас половина чиновників були одягнені з голочки, у всіх був хороший розмір, а я ходив в майках на два розміри більше", - сказав Стаховський.