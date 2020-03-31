Макінрой заразився коронавірусом

Джерело - Главком.

У колишнього американського тенісиста Патріка Макінроя, брата легендарного Джона Макінроя, виявили коронавірус.

Про це заявив сам Патрік.

Колишній капітан збірної США на Кубку Девіса здав тест, який підтвердив зараження.

Патрікові Макінроєві – 53 роки. Він виступав у Турі з кінця 80-х – у 90-ті роки. У 1991-му Патрік грав у півфіналі Australian Open, а в 1995-му – у чвертьфіналі US Open. Найвища позиція Макінроя-молодшого в світовому рейтингу в одиночному розряді – 28-ма (вересень 1995-го). У парному розряді Патрік був чемпіоном Roland Garros-1989 разом зі співвітчизником Джимом Ґраббом.

Раніше, Джокович долучився до боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці.