Стаховський: Головна відмнінність Європи та України - освіта

Головна проблема України - якість та система освіти.

Про це в інтерв'ю Трибуні заявив Сергій Стаховський.

"У нас освіта купується до цих пір. Там цього нема. Так, теж є певне кумівство. Але критерій, що ти когось знаєш, працює на такому ж рівні лише з конкурентами з такою ж освітою. Тоді може зіграти роль контакту. Але в нас же ж пофіг – за освітою можеш бути лікарем, а тебе призначать генпрокурором. В Європі критична маса людей міркує, слідкує й не дає таким прецедентам траплятися", - наголосив тенісист.