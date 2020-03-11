Матч Кубка Федерації Японія – Україна перенесено на невизначений термін

Зустріч Японії та України скасували

Джерело - ФТУ.

Матч Кубка Федерації Японія – Україна, який повинен був відбутися 17-18 квітня, перенесено на невизначений термін.

Про це повідомив президент ITF Девід Хаггерті.

Причиною стало поширення коронавірусу по всій планеті. Від того, як буде розвиватися ситуація, залежить визначення нової дати.

Така ж доля спіткала фінал турніру, який повинен був відбутися в Будапешті в період з 14 по 19 квітня.

Раніше, Бондаренко не дограла матч першого кола турніру в Мексиці.

Нагадаємо, Козлова та Завацька виступлять на турнірі у Мексиці.