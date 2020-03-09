Світоліна: Найбільше питання зараз - турніри в Китаї та Азії

Українську тенісистку Еліну Світоліну дуже здивувало те, що організатори тенісного турніру в американському Індіан-Веллсі заявили про скасування змагання через коронавірус.

Про це українка заявила в інтерв'ю ВТУ.

"Це великий шок для мене, тому що я не знала про це. Напевно, це правильне рішення. Ми бачимо, як у всьому світі люди хворіють і вмирають. Якщо вони так вирішили, значить це правильно. Потрібно з чогось починати.

Найбільше питання - це турніри в Китаї, турніри в Азії, тому що там проходить так багато змагань. Я б сказала, що це тема, яка дуже хвилює", - сказала Світоліна.