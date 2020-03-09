Бондаренко стала переможницею парного турніру у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
33-річна українська тенісистка Катерина Бондаренко (404) стала переможницею парного турніру в мексиканському Монтерреї.
У дуеті з 29-річною канадською спортсменкою Шерон Фічмен українка в трьох сетах здолала японсько-китайську пару.
Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин.
Це перший титул Бондаренко після її повернення на корт після народження другої дитини.
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Третє коло, 6 березня
Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Мія Като/ Яфань Ван 4:6, 6:3, 10:7
Раніше, визначилися всі потенційні суперники України у Кубку Девіса.