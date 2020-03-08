Світоліна: Перед фіналом я відчуваю себе у відмінній фізичній формі

У фінальному матчі треба забути про все що було на турнірі.

Про це сказала українська тенісистка Еліна Світоліна.

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"Перед фіналом я відчуваю себе у відмінній фізичній формі. Марія Боузкова - важкий суперник, можна очікувати затяжних розіграшів, вона може грати на хорошому рівні і мені потрібно бути до цього готовою. Мені потрібно мати чітке уявлення про те, як мені потрібно грати і не дуже замислюватися про суперницю.

Що я пам'ятаю з нашого першого матчу? Вона повертає багато м'ячів на твою сторону, це одна з її сильних сторін. Ми з тренером ще пройдемося по тій грі. Майбутній поєдинок буде зовсім іншим, тому що в тому матчі я не була готова на 100% і фізично відчувала труднощі. На цей раз я постараюся бути готовою і грати добре.

Однозначно, фінал трохи відрізняється від інших матчів, це трохи інше тиск. Потрібно забути про все, що було до цього на турнірі. Але я вже грала в багатьох фіналах, тому мені потрібно зосередитися на цій грі і не відволікатися на інші речі. Мені здається, що на цьому тижні я відмінно відіграла на подачі, дуже стабільно подавала і дуже добре рухалася. З першого раунду я показувала цю стабільну гру і це додає мені впевненості напередодні наступного матчу", - сказала Світоліна.