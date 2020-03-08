Світоліна - Боузкова: ставки букмекерів на фінал у Монтерреї

Українку вважають фавориткою

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (7) зіграє у фіналі Abierto GNP Seguros - International у мексиканському Монтерреї з чешкою Маріє Боузковою (57).

Матч відбудеться у ніч з неділі на понеділок, 9 березня на центральному корті. Початок - не раніше 00:30 за київським часом.

Актуально: Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція фінального матчу в Монтерреї.

Аналітики Parimatch вважають українку фавориткою у цьому протистоянні.

На перемогу Світоліної дають коефіцієнт 1,44. Водночас тріумф чеської тенісистки оцінюється 2.90

Найімовірніше, що матч завершиться у двох сетах, на це можна поставити з коефіцієнтом 1,51