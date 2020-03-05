Костюк вийшла до півфіналу парного турніру у Ліоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк разом зі словачкою Вікторією Кужмовою вийшла до півфіналу парного турніру WTA International у Ліоні.
У матчі 1/4 фіналу Костюк і Кужмова обіграли Віру Лапко і Лідію Морозову з Білорусі. Матч тривав 1 годину 5 хвилин.
У півфіналі Костюк і Кужмова зіграють проти Леслі Керховени і Бібіани Схофс з Нідерландів. Матч відбудеться 6 березня.
Костюк не змогла подолати перше коло одиночного турніру в Ліоні, програвши бельгійці.
Open 6ème Sens - International
Ліон, Франція
хард, парний розряд
Призовий фонд $ 275,000
1/4 фіналу
Марта Костюк/Вікторія Кужмова (Україна/Словаччина) - Віра Лапко / Лідія Морозова (Білорусь) 6:2, 6:4