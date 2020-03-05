Костюк вийшла до півфіналу парного турніру у Ліоні

Матч тривав 1 годину 5 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк разом зі словачкою Вікторією Кужмовою вийшла до півфіналу парного турніру WTA International у Ліоні.

У матчі 1/4 фіналу Костюк і Кужмова обіграли Віру Лапко і Лідію Морозову з Білорусі. Матч тривав 1 годину 5 хвилин.

У півфіналі Костюк і Кужмова зіграють проти Леслі Керховени і Бібіани Схофс з Нідерландів. Матч відбудеться 6 березня.

Костюк не змогла подолати перше коло одиночного турніру в Ліоні, програвши бельгійці.

Open 6ème Sens - International

Ліон, Франція

хард, парний розряд

Призовий фонд $ 275,000

1/4 фіналу

Марта Костюк/Вікторія Кужмова (Україна/Словаччина) - Віра Лапко / Лідія Морозова (Білорусь) 6:2, 6:4