Цуренко перемогла росіянку та пробилась у третє коло турніру в Індіан-Веллс

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру Леся Цуренко (152) перемогла росіянку Варвару Грачову (100) в трьох сетах.
Матч тривав 2 години та 8 хвилин. Українка всуху програла першу партію, однак надалі виконала 5 брейків, а на своїй подачі втратила тільки 2 гейми.
Oracle Challenger Series - WTA 125k Series
Індіан-Веллс, США
Хард
Друге коло, 04 березня
Леся Цуренко - Варвара Грачова 0:6, 6:4, 6:2
Нагадаємо, Світоліна переграла Ковінич у першому колі турніру у Мексиці.
Раніше, Завацька перемогла американку у першому колі турніру у США.