Цуренко перемогла росіянку та пробилась у третє коло турніру в Індіан-Веллс

Леся Цуренко продовжила боротьбу на турнірі у США

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру Леся Цуренко (152) перемогла росіянку Варвару Грачову (100) в трьох сетах.

Матч тривав 2 години та 8 хвилин. Українка всуху програла першу партію, однак надалі виконала 5 брейків, а на своїй подачі втратила тільки 2 гейми.

Oracle Challenger Series - WTA 125k Series

Індіан-Веллс, США

Хард

Друге коло, 04 березня

Леся Цуренко - Варвара Грачова 0:6, 6:4, 6:2

Нагадаємо, Світоліна переграла Ковінич у першому колі турніру у Мексиці.

Раніше, Завацька перемогла американку у першому колі турніру у США.