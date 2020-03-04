Завацька програла китаянці у другому колі турніру у США

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру в Індіан-Веллсі (США) українка Катаріна Завацька (105) зустрічалася з китайкою Чжу Лінь (77).
Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 57 хвилин.
У третьому колі китаянка зіграє з Ольгою Данілович (179) або румункою Патрицією Марією Тіг (80).
Oracle Challenger Series - WTA 125k Series
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $162,450
Хард
Друге коло, 4 березня
Чжу Лінь - Катаріна Завацька 6:3, 7:6 (7:3)
Раніше, Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці.