Завацька програла китаянці у другому колі турніру у США

Матч тривав 1 годину 57 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру в Індіан-Веллсі (США) українка Катаріна Завацька (105) зустрічалася з китайкою Чжу Лінь (77).

Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 57 хвилин.

У третьому колі китаянка зіграє з Ольгою Данілович (179) або румункою Патрицією Марією Тіг (80).

Oracle Challenger Series - WTA 125k Series

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $162,450

Хард

Друге коло, 4 березня

Чжу Лінь - Катаріна Завацька 6:3, 7:6 (7:3)

Раніше, Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці.