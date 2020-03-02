Калініна програла росіянці у першому колі турніру у США

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру в Індіан-Веллсі (США) українка Ангеліна Калініна (140) зустрічалася з росіянкою Наталією Віхлянцевою (123).
Українка програла у трьох сетах. Калініна відмінно провела перший сет. У другому сеті була близькою до перемоги, але програла на тайбрейку. У третьому сеті не змогла здолати суперницю і поступилася. Матч тривав 2 години 32 хвилини.
У другому колі росіянка зіграє з американкою Джесікою Пегулою (79).
Oracle Challenger Series - WTA 125k Series
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $162,450
Хард
Перше коло, 2 березня
Наталія Віхлянцева - Ангеліна Калініна 2:6, 7:6 (7:5), 6:4
Раніше, Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні.
Нагадаємо, Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову.