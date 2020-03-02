Калініна програла росіянці у першому колі турніру у США

Українка програла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру в Індіан-Веллсі (США) українка Ангеліна Калініна (140) зустрічалася з росіянкою Наталією Віхлянцевою (123).

Українка програла у трьох сетах. Калініна відмінно провела перший сет. У другому сеті була близькою до перемоги, але програла на тайбрейку. У третьому сеті не змогла здолати суперницю і поступилася. Матч тривав 2 години 32 хвилини.

У другому колі росіянка зіграє з американкою Джесікою Пегулою (79).

Oracle Challenger Series - WTA 125k Series

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд - $162,450

Хард

Перше коло, 2 березня

Наталія Віхлянцева - Ангеліна Калініна 2:6, 7:6 (7:5), 6:4

Раніше, Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні.

Нагадаємо, Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову.