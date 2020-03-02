В Іспанії через коронавірус скасували Челленджер

Турнір можуть провести восени, якщо АТР погодиться на зміни

Федерація тенісу Іспанії вирішила перенести турнір серії Челленджера, який повинен був відбутися в період з 23 по 29 березня.

Про це повідомляє сайт федерації.

Організатори заявляють, що дане рішення пов'язане з-за поширення коронавірусу в Європі. Федерація бажає обмежити контакт глядачів.

Крім того, повідомляється, що змагання можуть пройти в жовтні цього, якщо АТР прийме цю пропозицію.

Нагадаємо, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.