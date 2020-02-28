Бондаренко вийшла до півфіналу парного турніру в Акапулько

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко пробилася до півфіналу парного турніру в мексиканському Акапулько.
Українка у парі з Шерон Фічмен з Канади обіграли дует Сабріна Сантамарія/Ніна Стоянович.
Матч тривав 1 годину 30 хвилин.
Abierto Mexicano TELCEL - International
Акапулько, Мексика
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $ 250,000
Чвертьфінал, 28 лютого
Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Сабріна Сантамарія/Ніна Стоянович 7:6 (7:5), 6:2
Нагадаємо, Бондаренко в одиничному розряді програла Вотсон на турнірі в Акапулько.