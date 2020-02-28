Бондаренко вийшла до півфіналу парного турніру в Акапулько

Українка продовжує боротьбу разом з канадкою Фічмен

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко пробилася до півфіналу парного турніру в мексиканському Акапулько.

Українка у парі з Шерон Фічмен з Канади обіграли дует Сабріна Сантамарія/Ніна Стоянович.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин.

Abierto Mexicano TELCEL - International

Акапулько, Мексика

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $ 250,000

Чвертьфінал, 28 лютого

Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Сабріна Сантамарія/Ніна Стоянович 7:6 (7:5), 6:2

Нагадаємо, Бондаренко в одиничному розряді програла Вотсон на турнірі в Акапулько.