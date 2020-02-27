Марченко програв у третьому колі турніру у Франції

Український тенісист поступився росіянину

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (211) у третьому колі турніру у французькому місті По програв росіянину Теймуразу Габашвілі.

Українець поступився у трьох сетах. Матч тривав 2 години і 24 хвилини.

Раніше, на цьому турнірі Габашвілі переграв Стаховського.

TEREGA Open Pau Pyrénées - ATP Challenger Tour

Призовий фонд 92040 євро

По (Франція)

Третє коло, 27 лютого

Теймураз Габашвілі (Росія) - Ілля Марченко (Україна) 6:4, 5:7, 7:5

Нагадаємо, Бондаренко програла Вотсон на турнірі в Акапулько.