Марченко програв у третьому колі турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (211) у третьому колі турніру у французькому місті По програв росіянину Теймуразу Габашвілі.
Українець поступився у трьох сетах. Матч тривав 2 години і 24 хвилини.
Раніше, на цьому турнірі Габашвілі переграв Стаховського.
TEREGA Open Pau Pyrénées - ATP Challenger Tour
Призовий фонд 92040 євро
По (Франція)
Третє коло, 27 лютого
Теймураз Габашвілі (Росія) - Ілля Марченко (Україна) 6:4, 5:7, 7:5
Нагадаємо, Бондаренко програла Вотсон на турнірі в Акапулько.