Сестри Кіченок поступилися лідерам посіву на турнірі у Досі

Сестри Кіченок не змогли продовжити боротьбу на турнірі у Досі

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок не змогли пробитися у чвертьфінал парного турніру у Досі.

У матчі другого коло українки поступилися першому номеру посіву – Се Шувей (Тайвань) та Барбарі Стрицовій (Чехія).

Матч тривав 1 годину. У кожному сеті сестри Кіченок програли два гейми на своїй подачі.

Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар

Призовий фонд $3,240,445

Хард

Друге коло, 25 лютого

Се Шувей / Барбара Стрицова - Надія Кіченок / Людмила Кіченок 6:2, 6:2

Нагадаємо, Ястремська розібралася з переможницею Australian Open на турнірі в Досі.