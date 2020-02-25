Сестри Кіченок поступилися лідерам посіву на турнірі у Досі

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок не змогли пробитися у чвертьфінал парного турніру у Досі.
У матчі другого коло українки поступилися першому номеру посіву – Се Шувей (Тайвань) та Барбарі Стрицовій (Чехія).
Матч тривав 1 годину. У кожному сеті сестри Кіченок програли два гейми на своїй подачі.
Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовий фонд $3,240,445
Хард
Друге коло, 25 лютого
Се Шувей / Барбара Стрицова - Надія Кіченок / Людмила Кіченок 6:2, 6:2
Нагадаємо, Ястремська розібралася з переможницею Australian Open на турнірі в Досі.