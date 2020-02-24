Перша ракетка України Еліна Світоліна не може знайти своєї гри.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Не найприголомшливіший старт сезону, але я намагалася кожен день брати для себе щось позитивне, не фокусуватися на поразках. Я б сказала, що вони стали для мене дуже несподіваними в якомусь сенсі, навіть для мене це було сюрпризом, що я не можу показати свій найкращий теніс, свою звичайну гру, не можу грати навіть на своєму середньому рівні.

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Це, безумовно, засмучує, тому що під час міжсезоння я дійсно тяжко працювала і все ще продовжую важко працювати, щоб удосконалювати свою гру. У будь-якому випадку, якщо фокусуватися тільки на негативі, то ніяких поліпшень не буде", - розповіла Світоліна.