Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі парного розряду турніру у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні сестри Людмила і Надія Кіченок у 1/4 фіналу турніру WTA в Дубаї в парному розряді зустрічалися з Їн-Їн Дуань і Веронікою Кудерментовою.
Український дует програв четвертим сіяним Габріеле Дабровські з Канади і китаянці Чжан Шуай.
Матч тривав 1 годину і 5 хвилин.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $848,000
Хард
Парний розряд
Перше коло, 19 лютого
1/4 фіналу
Габріела Дабровскі/Чжан Шуай - Людмила Кіченок/Надія Кіченок 6:2, 6:4
Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.
Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.