Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі парного розряду турніру у Дубаї

Український дует програв у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні сестри Людмила і Надія Кіченок у 1/4 фіналу турніру WTA в Дубаї в парному розряді зустрічалися з Їн-Їн Дуань і Веронікою Кудерментовою.

Український дует програв четвертим сіяним Габріеле Дабровські з Канади і китаянці Чжан Шуай.

Матч тривав 1 годину і 5 хвилин.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $848,000

Хард

Парний розряд

Перше коло, 19 лютого

1/4 фіналу

Габріела Дабровскі/Чжан Шуай - Людмила Кіченок/Надія Кіченок 6:2, 6:4

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.