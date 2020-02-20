 Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі парного розряду турніру у Дубаї | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті
Сьогодні 16:50 919 1
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:02 2658
Шахтар - Бенфіка: відео голів та огляд матчу
Сьогодні 18:58 762
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 17:31 12367
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 16:53 31185
Бех-Романчук і Магучіх достроково перемогли у серії World Athletics Indoor Tour
Сьогодні 12:59 481
Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 11:30 940
Бех-Романчук виграла турнір у Франції
Сьогодні 09:28 767
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Сьогодні 09:13 2066
Шахтар зіграє з Бенфікою, Рома прийме Гент. Матчі 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 08:55 706
Блоги
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро Valeriy Ruchka
Вчора 17:11 896
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
Вчора 16:10 3455 2
Беленюк поділився відео з незвичного тренування
Беленюк поділився відео з незвичного тренування Valeriy Ruchka
Вчора 10:03 369
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
18.02.2020 17:44 421
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу Valeriy Ruchka
18.02.2020 14:44 1268 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:25 Футбол Рух переміг Кольдинг у контрольному матчі 61
19:12 Теніс Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі парного розряду турніру у Дубаї 95
19:02 Футбол Коваленко і Болбат вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Бенфікою 228
19:02 Футбол Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція 2658
18:59 Навколо спорту Міністр спорту: Завдяки Битві екстрасенсів було розслідувано багато кримінальних справ 109
18:58 Футбол Шахтар - Бенфіка: відео голів та огляд матчу 762
18:55 Футбол Львів підписав двох футболістів 169
18:40 Футбол Шевченко відвідає матч Шахтар - Бенфіка 211
18:25 Футбол Директор Олександрії: Вже подавали апеляцію на борг Баришича, але ФІФА не визнає її 212
18:10 Футбол Президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА 266
17:55 Футбол Ліверпуль націлився на воротаря Баварії 466
17:49 RunNews У Києві презентували Бігову Лігу Українських Мейджорів 153
17:39 Теніс Снігур на відмові обіграла четверту сіяну на турнірі у Каїрі 261
17:31 Пряма трансляція Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE 12367
17:24 Біатлон Підручний: Доводилося постійно доганяти і доганяти суперників 210
17:08 Біатлон Меркушина: Суперниці демонстрували брудну гру 989
17:02 Пряма трансляція Вайлдер - Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC. LIVE 1747
16:53 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється) 31185
16:50 Біатлон Збірна України фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті 919 1
16:40 Футбол Інгулець не зміг переграти польську команду у контрольному матчі 191
16:25 Футбол Реал заморозив переговори по новому контракту Рамоса 356
16:10 Футбол Кадар не перейде до китайського клубу 456
16:02 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Одиночна змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 1830
15:57 Футбол Аллегрі не повернеться в Італію – агент 266
15:47 Футбол Венгер підтримав дискваліфікацію Манчестер Сіті 819 1

Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі парного розряду турніру у Дубаї

Сьогодні 19:12 95 0
Український дует програв у двох сетах
Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі парного розряду турніру у Дубаї
#Кіченок, #Дубаї

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні сестри Людмила і Надія Кіченок у 1/4 фіналу турніру WTA в Дубаї в парному розряді зустрічалися з Їн-Їн Дуань і Веронікою Кудерментовою.

Український дует програв четвертим сіяним Габріеле Дабровські з Канади і китаянці Чжан Шуай.

Матч тривав 1 годину і 5 хвилин. 

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $848,000
Хард
Парний розряд
Перше коло, 19 лютого
1/4 фіналу

Габріела Дабровскі/Чжан Шуай - Людмила Кіченок/Надія Кіченок 6:2, 6:4

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.

Коментарі ()