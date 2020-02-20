Федерер переніс операцію та не зможе грати до літа

Джерело - Чемпіон.

Роджер Федерер у Швейцарії успішно переніс операцію на правому коліні.

Про це розповів сам тенісист у Іnstagram.

На повне відновлення швейцарському тенісисту буде потрібно кілька місяців.

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Федерер не зіграє на Мастерсах в Майамі і Індіан-Уеллсі, а також повністю пропустить грунтовий сезон, включаючи Ролан Гаррос. Також швейцарець відмінив виставковий матч в Боготі проти Олександра Звєрєва.

Повернення тенісиста очікується на початку літа.