Ілля Марченко продовжить боротьбу на турнірі в Італії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (253) пробився в 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour в Бергамо.

Українець в третьому колі переміг Романа Сафіулліна (174) із Росії.

Росіянин достроково завершив виступ і знявся з гри після першої партії. Під час першого сету українець поступався 2:4, але потім виграв 5 з наступних 6 геймів.

Internazionali di Tennis - ATP Challenger Tour

Бергамо, Італія

Хард

Третє коло, 20 лютого

Ілля Марченко - Роман Сафіуллін 7:5 (відмова Сафуулліна)

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Також, Ястремська програла росіянці.