Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (253) пробився в 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour в Бергамо.
Українець в третьому колі переміг Романа Сафіулліна (174) із Росії.
Росіянин достроково завершив виступ і знявся з гри після першої партії. Під час першого сету українець поступався 2:4, але потім виграв 5 з наступних 6 геймів.
Internazionali di Tennis - ATP Challenger Tour
Бергамо, Італія
Хард
Третє коло, 20 лютого
Ілля Марченко - Роман Сафіуллін 7:5 (відмова Сафуулліна)
Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.
Також, Ястремська програла росіянці.