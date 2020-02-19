Сестри Кіченок вийшли до чвертьфіналу на турнірі у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні сестри Людмила і Надія Кіченок у 1/8 фіналу турніру WTA в Дубаї в парному розряді зустрічалися з Їн-Їн Дуань і Веронікою Кудерментовою.
Український дует здобув перемогу у трьох сетах. Матч тривав 1 годину і 46 хвилин.
У чвертьфіналі суперницями сестер Кіченок буде четвертий сіяний дует Габріела Дабровскі/Чжан Шуай.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $848,000
Хард
Парний розряд
Перше коло, 19 лютого
1/8 фіналу
Людмила Кіченок/Надія Кіченок - Їн-Їн Дуань/Вероніка Кудерметова 6:7 (3), 7:5, 10:7
Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.
Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.