Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла продемонструвати весь свій потенціал на турнірі у Дубаї.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Дуже важко сказати, що ж сталося сьогодні. Почала матч я непогано, але потім все пішло нанівець. Хотіла б я перебудуватися краще, в результаті все розвалилося. Я завжди грала в Дубаї добре, тому я ще більше засмучена. Дуже важко по гарячих слідах сказати, що сталося, і чому я зіграла саме так. Хотілося б виступити тут краще, з цим місцем пов'язано стільки хороших спогадів…

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Я все ще намагаюся зрозуміти, що ж відбувається, що ж я повинна зробити, щоб поліпшити гру. Ми багато працюємо, але мабуть, щось йде не так, я повинна знайти спосіб, як мені, для початку, вийти на колишній рівень. Зараз у мене є проблеми, можливо, ментального характеру, можливо щось ще.

Звичайно, для Бреді було трохи простіше - вона зіграла тут три матчі, але для мене немає виправдань. Я повинна була боротися, але цього не сталося, я не показала і 10 відсотків від того, на що здатна.

Ця поразка не вплине на мій турнірний розклад. Наступного тижня я виступлю в Досі, потім турніри практично щотижня", - сказала Світоліна.