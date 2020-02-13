Українська пара побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Леся Цуренко і Марта Костюк без гри вийшли в парний півфінал турніру ITF в єгипетському Каїрі.

Суперниці українок Магалі Кемпен із Бельгії і Сандра Самір з Єгипту, які отримали для турніру вайлд-кард, знялися з поєдинку до матчу.

У півфіналі Костюк та Цуренко зіграють із дуетом Александра Круніч (Сербія) / Катаржина Пітер (Польща).

Турнір ITF

Каїр, Єгипет

Призовий фонд - $100,000

1/4 фіналу, 13 лютого

Леся Цуренко / Марта Костюк - Магалі Кемпен / Сандра Самір - відмова

Раніше, Цуренко перемогла у другому колі турніру в Єгипті.

Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.