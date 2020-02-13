Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Леся Цуренко і Марта Костюк без гри вийшли в парний півфінал турніру ITF в єгипетському Каїрі.
Суперниці українок Магалі Кемпен із Бельгії і Сандра Самір з Єгипту, які отримали для турніру вайлд-кард, знялися з поєдинку до матчу.
У півфіналі Костюк та Цуренко зіграють із дуетом Александра Круніч (Сербія) / Катаржина Пітер (Польща).
Турнір ITF
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $100,000
1/4 фіналу, 13 лютого
Леся Цуренко / Марта Костюк - Магалі Кемпен / Сандра Самір - відмова
Раніше, Цуренко перемогла у другому колі турніру в Єгипті.
Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.