Бондаренко вийшла у чвертфінал турніру у Таїланді

Катерина Бондаренко успішно стартувала на турнірі у Таїланді

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Бондаренко здобула перемогу в парному розряді турніру WTA International у Хуахіні (Таїланд).

Українка в парі з Тамарін Танасугарн з Таїланду обіграли дует із Японії.

Тенісистки провели на корті понад годину. Бондаренко і Танасугарн оформили 5 брейків, а на своїй подачі програли один гейм.

Thailand Open - International

Хуахіні, Таїланд

Призовий фонд - $275,000

Перше коло, 13 лютого

Катерина Бондаренко / Тамарін Танасугарн - Ері Ходзумі / Макото Ніномія 6:3, 6:1

Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.