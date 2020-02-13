Бондаренко вийшла у чвертфінал турніру у Таїланді

Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Бондаренко здобула перемогу в парному розряді турніру WTA International у Хуахіні (Таїланд).
Українка в парі з Тамарін Танасугарн з Таїланду обіграли дует із Японії.
Тенісистки провели на корті понад годину. Бондаренко і Танасугарн оформили 5 брейків, а на своїй подачі програли один гейм.
Thailand Open - International
Хуахіні, Таїланд
Призовий фонд - $275,000
Перше коло, 13 лютого
Катерина Бондаренко / Тамарін Танасугарн - Ері Ходзумі / Макото Ніномія 6:3, 6:1
Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.