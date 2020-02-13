Костюк і Цуренко у парі вийшли до чвертьфіналу турніру в Єгипті

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру ITF у Каїрі (Єгипет) українські тенісистки Леся Цуренко і Марта Костюк дует Лара Аррубаррена-Весіно/Ірина Бегу.
Українська пара перемогла у трьох сетах.
У другому колі турніру українки зіграють з парою Магалі Кемпен (Бельгія)/Сандра Самір (Єгипет).
Турнір ITF
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $100,000
Парний розряд
Перше коло, 12 лютого
Леся Цуренко/Марта Костюк - Лара Аррубаррена-Весіно/Ірина Бегу 6:1, 4:6, 10:5
Раніше, Снігур програла на старті турніру в Єгипті.
Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.