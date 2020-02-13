Костюк і Цуренко у парі вийшли до чвертьфіналу турніру в Єгипті

Українська пара перемогла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру ITF у Каїрі (Єгипет) українські тенісистки Леся Цуренко і Марта Костюк дует Лара Аррубаррена-Весіно/Ірина Бегу.

Українська пара перемогла у трьох сетах.

У другому колі турніру українки зіграють з парою Магалі Кемпен (Бельгія)/Сандра Самір (Єгипет).

Турнір ITF

Каїр, Єгипет

Призовий фонд - $100,000

Парний розряд

Перше коло, 12 лютого

Леся Цуренко/Марта Костюк - Лара Аррубаррена-Весіно/Ірина Бегу 6:1, 4:6, 10:5

Раніше, Снігур програла на старті турніру в Єгипті.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.