Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі

Українки покинули турнір у Росії

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок і Надія Кіченок припинили боротьбу на парному турнірі серії Прем'єр у російському Санкт-Петербурзі.

У першому колі українська пара поступилася дуету Корнелія Лістер (Швеція) / Рената Ворачова (Чехія).

St. Petersburg Ladies Trophy – Premier

Санкт-Петербург, Росія

Хард (зал)

Перше коло, 11 лютого

Корнелія Лістер / Рената Ворачова – Надія Кіченок / Людмила Кіченок 6:4, 7:5

Раніше, Світоліна вилетіла із парного турніру у Таїланді.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.