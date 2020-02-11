 Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби
Сьогодні 21:58 294
Українці здобули 13 золотих медалей на Кубку Європи
Сьогодні 16:58 2570
Збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації
Сьогодні 13:28 2427
Полтавські хокеїсти сподіваються на допомогу влади
Сьогодні 12:46 972 1
Стало відомо, коли Ломаченко буде боксувати з Лопесом
Сьогодні 08:24 2092 1
Легендарний український боксер готує судовий позов до Федерації
Сьогодні 07:08 4554
Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 03:27 2921
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 02:40 1651
Новіков переміг росіянина та вийшов у фінал чемпіонату Європи
Вчора 22:13 1118
Санітра назвав склад України на змішану естафету
Вчора 21:10 2459 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:13 Футбол Почеттіно: Хочу працювати в АПЛ 86
22:55 Боротьба Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи 114
22:40 Футбол Шевченко оцінив готовність українських гравців на зборах у Туреччині 285
22:23 Футбол Динамо – БАТЕ 1:1. Огляд матчу 394
22:10 Теніс Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі 169 1
21:58 Боротьба Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби 294
21:40 Футбол Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада 266
21:33 Блог Супер-сейв у бейсбольному стилі від захисника Динамо 410
21:22 Теніс Відбулося жеребкування фіналу Кубка Федерації 409
21:05 Футбол Колос поступився казахстанському клубу у товариській грі 200
20:49 Бокс Вихрист: Я не знаю навіщо федерація вчинила так низько і підло 1430
20:31 Футбол Карпати у матчі-трилері зіграли внічию із данським клубом 449
20:16 Футбол Дембеле вибув на шість місяців 537
20:06 Баскетбол Суперліга Паріматч: Дніпро отримає шанс очолити турнірну таблицю 347
19:58 Футбол Михайличенко: Рівнем спарингу з БАТЕ ми абсолютно задоволені 516
19:50 Футбол Рахаєв може очолити молдавський клуб 291
19:34 Легка атлетика Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині 2326
19:16 Пряма трансляція Чемпіонта світу. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 496
19:15 Футбол Шаран назвав мету Олександрії 344
18:59 Футбол Щесни продовжив контракт із Ювентусом 212
18:46 Блог Прищепа готується до Олімпійських ігор у жахливих умовах 765 1
18:45 Футбол Санчо не хоче переходити в АПЛ 168
18:31 Теніс Світоліна вилетіла із парного турніру у Таїланді 305
18:16 Футбол Трансфер захисник Шахтаря у польський клуб зірвався через травму 628
17:54 Футбол Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі 5886 1

Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі

Сьогодні 22:10 169 1
Українки покинули турнір у Росії
Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі
#Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок і Надія Кіченок припинили боротьбу на парному турнірі серії Прем'єр у російському Санкт-Петербурзі.

У першому колі українська пара поступилася дуету Корнелія Лістер (Швеція) / Рената Ворачова (Чехія).

St. Petersburg Ladies Trophy – Premier
Санкт-Петербург, Росія
Хард (зал)
Перше коло, 11 лютого

Корнелія Лістер / Рената Ворачова – Надія Кіченок / Людмила Кіченок 6:4, 7:5

Раніше, Світоліна вилетіла із парного турніру у Таїланді.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.

Коментарі ()