Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила Кіченок і Надія Кіченок припинили боротьбу на парному турнірі серії Прем'єр у російському Санкт-Петербурзі.
У першому колі українська пара поступилася дуету Корнелія Лістер (Швеція) / Рената Ворачова (Чехія).
St. Petersburg Ladies Trophy – Premier
Санкт-Петербург, Росія
Хард (зал)
Перше коло, 11 лютого
Корнелія Лістер / Рената Ворачова – Надія Кіченок / Людмила Кіченок 6:4, 7:5
Раніше, Світоліна вилетіла із парного турніру у Таїланді.
Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.