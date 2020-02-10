Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу ATP від 10 лютого змін у першій десятці лідерів не відбулося, хоча Гаель Монфіс завдяки перемозі на турнірі в Монпельє наблизився до восьмого місця.
Актуально: Джокович - Тім: відеоогляд фіналу Australian Ope
Рейтинг ATP
10 лютого 2020 року
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербія)
|9720
|2 (2)
|Рафаель Надаль (Іспанія)
|9395
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцарія)
|7130
|4 (4)
|Домінік Тім (Австрія)
|7045
|5 (5)
|Данило Медведєв (Росія)
|5890
|6 (6)
|Стефанос Ціціпас (Греція)
|4745
|7 (7)
|Олександр Звєрєв (Німеччина)
|3885
|8 (8)
|Маттео Берреттіні
|2860
|9 (9)
|Гаель Монфіс (Франція)
|2860
|10 (10)
|Давид Гоффен (Бельгія)
|2600
|152 (153)
|Сергій Стаховський (Україна)
|348
|254 (254)
|Ілля Марченко (Україна)
|180