Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію

Стаховський розташувався на 152 позиції ATP

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу ATP від ​​10 лютого змін у першій десятці лідерів не відбулося, хоча Гаель Монфіс завдяки перемозі на турнірі в Монпельє наблизився до восьмого місця.

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Рейтинг ATP

10 лютого 2020 року