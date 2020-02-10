 Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію

Сьогодні 09:22 6644 0
Стаховський розташувався на 152 позиції ATP
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
#Стаховський, #Марченко

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу ATP від ​​10 лютого змін у першій десятці лідерів не відбулося, хоча Гаель Монфіс завдяки перемозі на турнірі в Монпельє наблизився до восьмого місця.

Актуально: Джокович - Тім: відеоогляд фіналу Australian Ope

Рейтинг ATP
10 лютого 2020 року
     
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 9720
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) 9395
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 7130
4 (4) Домінік Тім (Австрія) 7045
5 (5) Данило Медведєв (Росія) 5890
6 (6) Стефанос Ціціпас (Греція) 4745
7 (7) Олександр Звєрєв (Німеччина) 3885
8 (8) Маттео Берреттіні 2860
9 (9) Гаель Монфіс (Франція) 2860
10 (10) Давид Гоффен (Бельгія) 2600
152 (153)  Сергій Стаховський (Україна)  348
254 (254)  Ілля Марченко (Україна)  180
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