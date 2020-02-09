Стаховський програв у фіналі кваліфікації турніру в Ротердамі

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP в Роттердамі німецькому тенісистові Філіпу Кольшрайберу. Матч тривав трохи більше ніж годину.

Українець не зміг нав'язати боротьбу досвідченому супернику. У першому сеті Сергій лише одного разу зміг дістатися до брейк-пойнта, але не реалізував його. У другому німецький тенісист продовжив домінувати на корті і впевнено довів матч до перемоги.

Сергій Стаховський займає 153 місце рейтингу ATP. Завдяки очками за турнір в Монпельє українець підніметься на одну позицію в оновленому списку.

ABN AMRO World Tennis Tournament - ATP Tour 500

Роттердам, Нідерланди

Кваліфікація. Фінал

Філіп Кольшрайбер (Німеччина) - Сергій Стаховський (Україна) 6:2, 6:2