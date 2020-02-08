Українська тенісистка Даяна Ястремська працює над поліпшенням стабільності своєї гри.

Про це розповів тренер українки Саша Баїн.

"Назвіть елементи, за рахунок яких Даяна може поліпшити свою гру? Навряд чи я відкрию для когось секрет, якщо скажу, що вона володіє неймовірною ударною силою. В цілому, вона дуже хороша тенісистка, але, звичайно ж, ми можемо поліпшити її стабільність.

Ми дуже багато працюємо над тим, щоб знайти для неї план B і план C. Якщо у неї це буде виходити, у багатьох дівчат в турі будуть величезні проблеми", - розповів Баїн.