Джерело - sport.ua.
Українська тенісистка Даяна Ястремська працює над поліпшенням стабільності своєї гри.
Про це розповів тренер українки Саша Баїн.
"Назвіть елементи, за рахунок яких Даяна може поліпшити свою гру? Навряд чи я відкрию для когось секрет, якщо скажу, що вона володіє неймовірною ударною силою. В цілому, вона дуже хороша тенісистка, але, звичайно ж, ми можемо поліпшити її стабільність.
Ми дуже багато працюємо над тим, щоб знайти для неї план B і план C. Якщо у неї це буде виходити, у багатьох дівчат в турі будуть величезні проблеми", - розповів Баїн.
Раніше, Ястремська переграла Бошкович у матчі Кубка Федерації.
Нагадаємо, визначився склад збірної України на матч з Естонією.