Костюк і Завацька перемогли хорваток у матчі Кубка Федерації

Україна перемогла Хорватію з рахунком 3:0

Джерело - Чемпіон.

У протистоянні групи І Кубка Федерації з тенісу серед жінок Україна - Хорватія відбувся третій матч.

У парі з Завацькою мала грати Людмила Цуренко, але в останню мить було замінено на Костюк. Українки у двох сетах переграли пару Ружич/Вюрт.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини.

Раніше, Даяна Ястремська перемогла Лею Бошкович, а Еліна Світоліна - Яну Фетт. У плей-оф Україна зіграє з Естонією.

Кубок Федерації з тенісу серед жінок

Група І

Третій матч, 7 лютого

Костюк/Завацька - Ружич/Вюрт 6:4. 6:3