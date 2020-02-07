Костюк і Завацька перемогли хорваток у матчі Кубка Федерації

Джерело - Чемпіон.
У протистоянні групи І Кубка Федерації з тенісу серед жінок Україна - Хорватія відбувся третій матч.
У парі з Завацькою мала грати Людмила Цуренко, але в останню мить було замінено на Костюк. Українки у двох сетах переграли пару Ружич/Вюрт.
Матч тривав 1 годину 22 хвилини.
Раніше, Даяна Ястремська перемогла Лею Бошкович, а Еліна Світоліна - Яну Фетт. У плей-оф Україна зіграє з Естонією.
Кубок Федерації з тенісу серед жінок
Група І
Третій матч, 7 лютого
Костюк/Завацька - Ружич/Вюрт 6:4. 6:3