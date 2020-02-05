Перша ракетка України Еліна Світоліна мріє зіграти матч Кубка Федерації в Україні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Ми обговорювали з дівчатками, що у квітні потрібно буде грати плей-оф, якщо тут все складеться вдало, і там, можливо, буде домашній матч. Я б дуже хотіла знову зіграти в Україні, я пам'ятаю емоції які отримала, коли ми грали в Харкові проти Австралії.

Але зараз я б не хотіла забігати вперед, оскільки важливо вирішити питання на цьому етапі, а потім подумаємо про квітень", - розповіла Світоліна.