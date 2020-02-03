Олександр Пономар став першим українцем, який виграв Les Petits As

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Пономар став переможцем престижного юнацького турніру Les Petits As у французькому місті Тарб.

У фіналі українець розібрався зі швейцарцем Янісом Раффаелем.

Пономар став першим українцем, який виграв титул на змаганнях, що вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних учасників.

Les Petits As - Tennis Europe U14 - Super Category

Тарб, Франція

Хард

Фінал, 02 лютого

Олександр Пономар – Яніс Раффаель 6:4, 6:1

Раніше, юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції.

Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.