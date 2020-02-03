Джерело - Чемпіон.
Українець Олександр Пономар став переможцем престижного юнацького турніру Les Petits As у французькому місті Тарб.
У фіналі українець розібрався зі швейцарцем Янісом Раффаелем.
Пономар став першим українцем, який виграв титул на змаганнях, що вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних учасників.
Les Petits As - Tennis Europe U14 - Super Category
Тарб, Франція
Хард
Фінал, 02 лютого
Олександр Пономар – Яніс Раффаель 6:4, 6:1
Раніше, юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції.
Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.