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Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції

Сьогодні 13:17 296 0
Олександр Пономар став першим українцем, який виграв Les Petits As
Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції
#Пономар, #Франція

Джерело - Чемпіон.

 Українець Олександр Пономар став переможцем престижного юнацького турніру Les Petits As у французькому місті Тарб.

У фіналі українець розібрався зі швейцарцем Янісом Раффаелем.

Пономар став першим українцем, який виграв титул на змаганнях, що вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних учасників.

Les Petits As - Tennis Europe U14 - Super Category
Тарб, Франція
Хард
Фінал, 02 лютого

Олександр Пономар – Яніс Раффаель 6:4, 6:1

Раніше, юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції.

Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.

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