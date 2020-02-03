Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію

Катаріна Завацька оновила особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.

Після Australian Open в першій десятці сталося кілька перестановок, найбільш важлива для нас - плюс одна позиція Еліни Світоліної, яка тепер четверта.

Актуально: Кенін виграла Australian Open

Також, українка Катаріна Завацька оновила особистий рекорд і тепер займає 103 місце. Даяна Ястремська та Леся Цуренко опустилися в рейтингу на п'ять і вісім позицій відповідно.

У трійці лідерів Симона Халеп змістила із другого місця Кароліну Плішкову.

Рейтинг WTA

03 лютого 2020