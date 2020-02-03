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Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію

Сьогодні 10:20 28702 0
Катаріна Завацька оновила особистий рекорд
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.

Після Australian Open в першій десятці сталося кілька перестановок, найбільш важлива для нас - плюс одна позиція Еліни Світоліної, яка тепер четверта.

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Також, українка Катаріна Завацька оновила особистий рекорд і тепер займає 103 місце. Даяна Ястремська та Леся Цуренко опустилися в рейтингу на п'ять і вісім позицій відповідно.

У трійці лідерів Симона Халеп змістила із другого місця Кароліну Плішкову.

Рейтинг WTA
03 лютого 2020
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 8356
2 (3) Симона Халеп (Румунія) 6101
3 (2) Кароліна Плішкова (Чехія) 5290
4 (5) Еліна Світоліна (Україна) 4775
5 (7) Белінда Бенчич (Швейцарія) 4675
6 (6) Б'янка Андреєску (Канада) 4665
7 (15) Софія Кенін (США) 4776
8 (10) Кікі Бертенс (Нідерланди) 3965
9 (9) Серена Вільямс (США) 3915
10 (4) Наомі Осака (США) 3626
26(21) Даяна Ястремська (Україна) 1785
87(83)  Катерина Козлова (Україна) 717
103(107)  Катаріна Завацька (Україна) 632

120 (117)

 Леся Цуренко (Україна)

478

 159 (157)

 Ангеліна Калініна (Україна)

368

 167 (149)

 Марта Костюк (Україна)

353

 228 (239)

 Дарія Снігур (Україна)

 254
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