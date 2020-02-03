Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.
Після Australian Open в першій десятці сталося кілька перестановок, найбільш важлива для нас - плюс одна позиція Еліни Світоліної, яка тепер четверта.
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Також, українка Катаріна Завацька оновила особистий рекорд і тепер займає 103 місце. Даяна Ястремська та Леся Цуренко опустилися в рейтингу на п'ять і вісім позицій відповідно.
У трійці лідерів Симона Халеп змістила із другого місця Кароліну Плішкову.
Рейтинг WTA
03 лютого 2020
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|8356
|2 (3)
|Симона Халеп (Румунія)
|6101
|3 (2)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5290
|4 (5)
|Еліна Світоліна (Україна)
|4775
|5 (7)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|4675
|6 (6)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|4665
|7 (15)
|Софія Кенін (США)
|4776
|8 (10)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|3965
|9 (9)
|Серена Вільямс (США)
|3915
|10 (4)
|Наомі Осака (США)
|3626
|26(21)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1785
|87(83)
|Катерина Козлова (Україна)
|717
|103(107)
|Катаріна Завацька (Україна)
|632
|
120 (117)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
478
|
159 (157)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
368
|
167 (149)
|
Марта Костюк (Україна)
|
353
|
228 (239)
|
Дарія Снігур (Україна)
|
254