 Федерер: Не знаю, чи зіграю в наступному році на Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Федерер: Не знаю, чи зіграю в наступному році на Australian Open

Сьогодні 23:15 159 0
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Федерер: Не знаю, чи зіграю в наступному році на Australian Open
#Федерер

Джерело - xsport.uа.

 Швейцарський тенісист Роджер Федерер не впевнений у своїй участі в наступному Australian Open.

Про це розповів сам тенісист.

"Поняття не маю, чи зіграю в наступному році. Те ж саме було в минулому році. Ніколи не знаєш, що трапиться в майбутньому. Особливо в моєму віці, не знаю.

Я впевнений в собі, задоволений самопочуттям. Я провів відмінний тренувальний блок. У мене немає планів завершити кар'єру. Подивимося, як пройде сезон, як все буде в родині. Від цього і буду відштовхуватися. Звичайно, я сподіваюся повернутися", - відзначив Федерер.

Нагадаємо, Джокович здолав Федерера та став першим фіналістом Australian Open.

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