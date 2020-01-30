Федерер: Не знаю, чи зіграю в наступному році на Australian Open

Швейцарський тенісист Роджер Федерер не впевнений у своїй участі в наступному Australian Open.

Про це розповів сам тенісист.

"Поняття не маю, чи зіграю в наступному році. Те ж саме було в минулому році. Ніколи не знаєш, що трапиться в майбутньому. Особливо в моєму віці, не знаю.

Я впевнений в собі, задоволений самопочуттям. Я провів відмінний тренувальний блок. У мене немає планів завершити кар'єру. Подивимося, як пройде сезон, як все буде в родині. Від цього і буду відштовхуватися. Звичайно, я сподіваюся повернутися", - відзначив Федерер.