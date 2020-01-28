Став відомий розклад матчів збірної України в Естонії

Перший матч відбудеться 6 лютого

Джерело - ФТУ.

Наступного тижня збірну України матчем з Болгарією стартує у Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Поєдинки пройдуть в Таллінні.

Став відомий розклад матчів збірної України в Таллінні:

- 6 лютого, в четвер, о 16:00 (за місцевим часом) - матч проти збірної Болгарії

- 7 лютого, в п'ятницю, о 16:00 (за місцевим часом) - матч проти збірної Хорватії

У суботу, 8 лютого о 13:00, відбудуться поєдинки за право вийти у плей-оф Світової групи (лідери груп А і В зіграють проти команд, що посядуть другі місця в групах В і А).

Раніше, Світоліна збереже місце в ТОП-5 рейтингу WTA після Australian Open.