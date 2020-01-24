Світоліна - Мугуруса: анонс і прогноз матчу 3 кола Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (5, Україна) - Гарбіньє Мугуруса (32, США)
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Перша ракетка України Еліна Світоліна в матчі третього кола Australian Open зіграє з екс-першою ракеткою світу, а нині №32 світового рейтингу Гарбіньє Мугурусою.
Матч відбудеться у суботу, 25 січня, на головній арені турніру імені Рода Лейвера.
Початок о 10:00 за київським часом.
Тенісистки мають досить солідну історію очних зустрічей. Світоліна та Мугуруса зустрічалися 11 разів. Перевага на боці українки - 7:4.
25-річна Світоліна виграла 13 титулів WTA. Найвища позиця у рейтингу WTA - 3 (11 вересня 2017 року). Найвище досягнення на австралйському Шоломі - чвертьфінал (2018,2019). Найвище досягнення на турнірах Grand Slam - півфінал (Ролан Гаррос-2019, US Open-2019). У Мельбурні Світоліна виграла 16 матчів і зазнала 7 поразок.
У 2020 році Світоліна зіграла 3 матчі (усі на харді) - 2:1.
У першому колі першого в сезоні турніру Grand Slam Світоліна перемогла британку Бултер (6:4, 7:5), а в другому здолала американку Девіс (6:2, 7:6 (6)).
26-річна Мугуруса тріумфувала на 7 турнірах WTA. Найвища позиція в рейтингу - 1 (11 вересня 2017 року). Найвище досягнення на Australian Open - чвертьфінал (2017). Найвище досягнення на турнірах Grand Slam - перемога (Ролан Гаррос-2016, Вімблдон -2017). На австралійських кортах здобула 17 перемог і зазнала 7 поразок.
У 2020 році зіграла 8 матчів, з яких 7 виграла.
Іспанка на старті турніру перемогла Роджерс (0:6, 6:1, 6:0), а в другому колі виграла в Томлянович (6:3, 3:6, 6:3).
Цікаві факти:
- Світоліна попереду в очних протистояннях з Мугурусою - 7:4
- Востаннє Світоліна вигравала турнір у листопаді 2018 році (Підсумковий турнір)
- Українка виграла останню зустріч у іспанки. В Ухані в вересні 2019 році в 2 сетах (7:5, 6:2)
- До національного рекорду Андрія Медвєдєва (63 перемоги на турнірах Grand Slam) Еліні залишилося виграти три матчі
- Для обох тенісисток це 8-й Australian Open у кар'єрі
- Суперниці заробили майже рівну суму призових за кар'єру. $19,246,960 - Світоліна, $19,270,804 - Мугуруса
Прогноз Чемпіона: перемога Мугуруси в двох сетах