 Світоліна - Мугуруса: анонс і прогноз матчу 3 кола Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Мугуруса: анонс і прогноз матчу 3 кола Australian Open

Сьогодні 15:59 325 0
Світоліна - Мугуруса: анонс і прогноз матчу 3 кола Australian Open
#світоліна, #мугуруса, #Australian Open, #wta

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5, Україна) - Гарбіньє Мугуруса (32, США)

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія. Арена Маргарет Корт
Призовий фонд - $49,564,735
Третє кол, 25 січня

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Перша ракетка України Еліна Світоліна в матчі третього кола Australian Open зіграє з екс-першою ракеткою світу, а нині №32 світового рейтингу Гарбіньє Мугурусою.

Матч відбудеться у суботу, 25 січня, на головній арені турніру імені Рода Лейвера.

Початок о 10:00 за київським часом.

Тенісистки мають досить солідну історію очних зустрічей. Світоліна та Мугуруса зустрічалися 11 разів. Перевага на боці українки - 7:4.

25-річна Світоліна виграла 13 титулів WTA. Найвища позиця у рейтингу WTA - 3 (11 вересня 2017 року). Найвище досягнення на австралйському Шоломі - чвертьфінал (2018,2019). Найвище досягнення на турнірах Grand Slam - півфінал (Ролан Гаррос-2019, US Open-2019). У Мельбурні Світоліна виграла 16 матчів і зазнала 7 поразок.

У 2020 році Світоліна зіграла 3 матчі (усі на харді) - 2:1.

У першому колі першого в сезоні турніру Grand Slam Світоліна перемогла британку Бултер (6:4, 7:5), а в другому здолала американку Девіс (6:2, 7:6 (6)).

26-річна Мугуруса тріумфувала на 7 турнірах WTA. Найвища позиція в рейтингу - 1 (11 вересня 2017 року). Найвище досягнення на Australian Open - чвертьфінал (2017). Найвище досягнення на турнірах Grand Slam - перемога (Ролан Гаррос-2016, Вімблдон -2017). На австралійських кортах здобула 17 перемог і зазнала 7 поразок.

У 2020 році зіграла 8 матчів, з яких 7 виграла.

Іспанка на старті турніру перемогла Роджерс (0:6, 6:1, 6:0), а в другому колі виграла в Томлянович (6:3, 3:6, 6:3).

Цікаві факти:

  • Світоліна попереду в очних протистояннях з Мугурусою - 7:4
  • Востаннє Світоліна вигравала турнір у листопаді 2018 році (Підсумковий турнір)
  • Українка виграла останню зустріч у іспанки. В Ухані в вересні 2019 році в 2 сетах (7:5, 6:2)
  • До національного рекорду Андрія Медвєдєва (63 перемоги на турнірах Grand Slam) Еліні залишилося виграти три матчі
  • Для обох тенісисток це 8-й Australian Open у кар'єрі
  • Суперниці заробили майже рівну суму призових за кар'єру. $19,246,960 - Світоліна, $19,270,804 - Мугуруса

Прогноз Чемпіона: перемога Мугуруси в двох сетах

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