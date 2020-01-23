 Світоліна: Дуже щаслива, що Маркос зараз у моїй команді | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Дуже щаслива, що Маркос зараз у моїй команді

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Українка розповіла, чому обрала саме Багдатіса в якості тренера-консультанта
Світоліна: Дуже щаслива, що Маркос зараз у моїй команді
#Світоліна, #Багдатіс

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна щаслива, що Маркос Багдатіс є її тренером-консультантом.

Про це українка заявила в інтерв'ю tennisua.org.

"Чому Маркос? Ну, по-перше, завжди корисно мати поруч людину, яка була гравцем і колись проходила через усе те, що зараз проходжу я. А ще він був тут фіналістом, у нього залишилися прекрасні спогади про турнір. Дуже щаслива, що Маркос зараз у моїй команді. Мені давно хотілося, щоб він був її частиною" - сказала Світоліна.

Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open.

Нагадаємо, Кіченок вибула із парного турніру Australian Open.

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