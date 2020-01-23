Світоліна: Дуже щаслива, що Маркос зараз у моїй команді

Перша ракетка України Еліна Світоліна щаслива, що Маркос Багдатіс є її тренером-консультантом.

Про це українка заявила в інтерв'ю tennisua.org.

"Чому Маркос? Ну, по-перше, завжди корисно мати поруч людину, яка була гравцем і колись проходила через усе те, що зараз проходжу я. А ще він був тут фіналістом, у нього залишилися прекрасні спогади про турнір. Дуже щаслива, що Маркос зараз у моїй команді. Мені давно хотілося, щоб він був її частиною" - сказала Світоліна.