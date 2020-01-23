Стаховський програв у третьому колі турніру у Франції

Матч тривав лише одну годину

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський (№153 ATP) завершив виступи на турнірі у французькому Ренні, програвши у третьому колі німцю Тобіасу Камке (№248 ATP).

Українець був посіяним під першим номером, але програв у двох сетах.

Камке в 1/4 фіналу зіграє проти Роберто Ортеги-Ольмедо (№242 ATP) або Евана Фюрнесса (№498 ATP).

OPEN BLOT RENNES - ATP Challenger Tour

Ренн, Франція

Хард, призовий фонд €46,600

Третє коло, 23 січня

Тобіас Камке - Сергій Стаховський 6:2, 6:1

Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open.

Нагадаємо, Кіченок вибула із парного турніру Australian Open.