Стаховський програв у третьому колі турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський (№153 ATP) завершив виступи на турнірі у французькому Ренні, програвши у третьому колі німцю Тобіасу Камке (№248 ATP).
Українець був посіяним під першим номером, але програв у двох сетах.
Камке в 1/4 фіналу зіграє проти Роберто Ортеги-Ольмедо (№242 ATP) або Евана Фюрнесса (№498 ATP).
OPEN BLOT RENNES - ATP Challenger Tour
Ренн, Франція
Хард, призовий фонд €46,600
Третє коло, 23 січня
Тобіас Камке - Сергій Стаховський 6:2, 6:1
Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open.
Нагадаємо, Кіченок вибула із парного турніру Australian Open.