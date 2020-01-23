 Стаховський програв у третьому колі турніру у Франції | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Прима потрапив у ТОП-20 в індивідуальній гонці у Поклюці
Сьогодні 16:56 211
Світоліна впевнено перемогла Девіс на Australian Open
Сьогодні 15:45 714
Редкач - Гарсія: текстова онлайн-трансляція поєдинку та хронологія подій
Сьогодні 15:44 284
Клуб Першої ліги може припинити існування
Сьогодні 15:24 1130
Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE
Сьогодні 14:54 1634
Іван Редкач - Денні Гарсія: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 14:35 186
Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа
Сьогодні 12:43 5397
Михайлюк набрав 13 очок у матчі із Сакраменто, Атланта із Ленем обіграла Кліпперс. Результати матчів НБА
Сьогодні 09:33 272
Вулвергемптон - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 08:59 1105
Світоліна - Девіс: прогноз букмекерів
Сьогодні 08:48 1003
Блоги
Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу
Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу Valeriy Ruchka
21.01.2020 11:14 1275
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси Андрій Твердохліб
21.01.2020 08:03 991
Пенсія сестер Семеренко - відміняється. Біатлонні підсумки етапу в Рупольдингу
Пенсія сестер Семеренко - відміняється. Біатлонні підсумки етапу в Рупольдингу Valeriy Ruchka
20.01.2020 22:03 1297
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій Valeriy Ruchka
20.01.2020 16:44 2767
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу Valeriy Ruchka
20.01.2020 16:10 1187
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Хокей Динамо орендувало двох гравців Дніпра 4
17:11 Теніс Стаховський програв у третьому колі турніру у Франції 78
16:56 Біатлон Прима потрапив у ТОП-20 в індивідуальній гонці у Поклюці 211
16:42 Хокей Став відомий склад збірної України на передолімпійську кваліфікацію 263
16:28 Футбол Інгулець переміг Гірник у контрольному матчі 154
16:14 Теніс Світоліна - Девіс 6:2, 7:6. Огляд матчу 195
15:55 Футбол Екс-футболіст Агробізнесу не зміг назвати Росію агресором 755
15:45 Теніс Світоліна впевнено перемогла Девіс на Australian Open 714
15:44 Бокс Редкач - Гарсія: текстова онлайн-трансляція поєдинку та хронологія подій 284
15:24 Футбол Клуб Першої ліги може припинити існування 1130
15:09 Футбол Зоря розірвала контракт із японським футболістом 269
14:54 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE 1634
14:53 Баскетбол Київ-Баскет - Зволле 89:76. Огляд матчу 236
14:47 Бокс Редкач - Гарсія: українець провів відкрите тренування 236
14:45 Інше У ﻿Києві ліквідували нелегальну букмекерську контору 132
14:35 Бокс Іван Редкач - Денні Гарсія: онлайн-трансляція бою 186
14:26 Бокс Гарсія: Я знаю, як перемогти Редкача 160
14:13 Пряма трансляція Світоліна - Девіс: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE 8024 1
14:09 Єдиноборства Беленюк: Мені не вдасться просто піти зі спорту 322
14:02 Блог Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open 218
13:49 Футбол Ейвісса - Барселона 1:2. Огляд матчу 310
13:44 Футбол Арум хоче організувати бій Кроуфорд – Мак-Грегор 247
13:36 Футбол Цього дня: В 2013 році Азар в матчі проти Суонсі вдарив ногою болбоя 159
13:15 Інше У Китаї через небезпечний вірус скасували усі спортивні змагання 170
12:55 Футбол Тоттенгем - Норвіч 2:1. Огляд матчу 287

Стаховський програв у третьому колі турніру у Франції

Сьогодні 17:11 78 0
Матч тривав лише одну годину
Стаховський програв у третьому колі турніру у Франції
#Стаховський, #Камке

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський (№153 ATP) завершив виступи на турнірі у французькому Ренні, програвши у третьому колі німцю Тобіасу Камке (№248 ATP).

Українець був посіяним під першим номером, але програв у двох сетах.

Камке в 1/4 фіналу зіграє проти Роберто Ортеги-Ольмедо (№242 ATP) або Евана Фюрнесса (№498 ATP).

OPEN BLOT RENNES - ATP Challenger Tour
Ренн, Франція
Хард, призовий фонд €46,600
Третє коло, 23 січня

Тобіас Камке - Сергій Стаховський 6:2, 6:1

Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open.

Нагадаємо, Кіченок вибула із парного турніру Australian Open.

Коментарі ()