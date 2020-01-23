Світоліна подарувала уболівальниці квиток на свій матч

Джерело - tennisua.org.
Перша ракетка України Еліна Світоліна подарувала квиток на свій матч шанувальниці з Японії, з якою робила селфі на фоні українського прапора.
Про це розповіла українська тенісистка.
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Світоліна запропонувала дівчині квиток на свій матч.
"Я хочу чути твою підтримку!" - написала Еліна.
DM me your name and I will leave tickets for you at WillCall ! #IWannaHearYourSupport #AusOpen #FamEli 🤗 https://t.co/xGLmwPDera— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 22, 2020
Раніше, Світоліна зробила селфі з прапором України після переможного матчу на Australian Open.
Нагадаємо, Світоліна в першому колі АО впевнено розібралася з британкою Бултер (6:4, 7:5).