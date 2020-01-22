Катерина Козлова не змогла продовжити боротьбу на турнірі у парі

Українка Катерина Козлова у дуеті із полькою Магдою Лінетт зазнали поразки в матчі першого кола Australian Open проти американки Даніель Коллінс і Аліції Росольської з Польщі: 7:5, 5:7, 0:6.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 36 хвилин. Козлова та Лінетт реалізували 6 з 8 шансів на брейк, а їхні суперниці - 9 з 11.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 22 січня

Даніель Коллінс / Аліція Росольська – Катерина Козлова / Магда Лінетт 5:7, 7:5, 6:0

Раніше, Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open.

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