Джерело - btu.org.ua.
Українка Катерина Козлова у дуеті із полькою Магдою Лінетт зазнали поразки в матчі першого кола Australian Open проти американки Даніель Коллінс і Аліції Росольської з Польщі: 7:5, 5:7, 0:6.
Тенісистки провели на корті 1 годину і 36 хвилин. Козлова та Лінетт реалізували 6 з 8 шансів на брейк, а їхні суперниці - 9 з 11.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 22 січня
Даніель Коллінс / Аліція Росольська – Катерина Козлова / Магда Лінетт 5:7, 7:5, 6:0
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