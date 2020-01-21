Прославлена російська тенісистка покинула Australian Open

Марія Шарапова поступилася у першому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Російська тенісистка Марія Шарапова не спромоглася вийти до другого кола Australian Open.

У стартовому матчі турніру росіянка програла представниці Хорватії Донна Векич з рахунком 3:6, 4:6.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину. Під час другого сету росіянка вела з рахунком 4:1, проте втратила перевагу, програвши 5 геймів поспіль.

Шарапова зробила 4 ейси, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 2 брейк-пойнта. На рахунку Донна Векич 3 ейси, 4 подвійні помилки і 4 реалізованих брейк-пойнта.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 21 січня

Донна Векич – Марія Шарапова 6:3, 6:4

Нагадаємо, Ястремська розгромила Юван у 1 колі Australian Open.

Раніше, Леся Цуренко програла в першому колі АО першій ракетці світу Ешлі Барті.