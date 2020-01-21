 Ястремская - Юван прямая видео трансляция онлайн 21.01.2020 | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська - Юван: онлайн-трансляція матчу Australian Open
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Ястремська - Юван: онлайн-трансляція матчу Australian Open

Сьогодні 00:06 872 0
Раніше між собою спортсменки не зустрічалися.
Ястремська - Юван: онлайн-трансляція матчу Australian Open
#Ястремська, #Юван

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (21) зіграє стартовий поєдинок на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу проти переможниці кваліфікації Кайї Юван зі Словенії (127), яка є ровесницею українки.

  Актуально: Матч Ястремської на Australian Open перенесли 

Поєдинок відбудеться 21 січня, орієнтовний час початку матчу - не раніше 1:30 за Києвом.

Раніше між собою спортсменки не зустрічалися.

Трансляцію матчу можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

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