Ястремська - Юван: онлайн-трансляція матчу Australian Open

Раніше між собою спортсменки не зустрічалися.

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (21) зіграє стартовий поєдинок на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу проти переможниці кваліфікації Кайї Юван зі Словенії (127), яка є ровесницею українки.

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Поєдинок відбудеться 21 січня, орієнтовний час початку матчу - не раніше 1:30 за Києвом.

Раніше між собою спортсменки не зустрічалися.

Трансляцію матчу можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.