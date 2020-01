Джокович став шостим тенісистом в історії, який виграв 900 матчів

Новак Джокович став шостим тенісистом в історії, кому вдалося виграти 900 матчів кар'єрі.

Про це повідомляє прес-служба АТР.

Сьогодні серб обіграв Яна-Леннарда Штруффа в першому раунді Australian Open, в результаті чого і підкорив позначку в 900 перемог.

За кількістю перемог в чоловічому турі Джоковича випереджають Джиммі Коннорс (1274), Роджер Федерер (1238), Іван Лендл (1068), Рафаель Надаль (981) і Гільєрмо Віласом (949).

9⃣0⃣0⃣ match wins for @DjokerNole!



What a career this is turning out to be 👏#ATPTour | #AusOpen pic.twitter.com/6tpTFw48Kv