Джокович став шостим тенісистом в історії, який виграв 900 матчів

Джерело - Чемпіон.
Новак Джокович став шостим тенісистом в історії, кому вдалося виграти 900 матчів кар'єрі.
Про це повідомляє прес-служба АТР.
Сьогодні серб обіграв Яна-Леннарда Штруффа в першому раунді Australian Open, в результаті чого і підкорив позначку в 900 перемог.
За кількістю перемог в чоловічому турі Джоковича випереджають Джиммі Коннорс (1274), Роджер Федерер (1238), Іван Лендл (1068), Рафаель Надаль (981) і Гільєрмо Віласом (949).
9⃣0⃣0⃣ match wins for @DjokerNole!— ATP Tour (@atptour) 20 января 2020 г.
What a career this is turning out to be 👏#ATPTour | #AusOpen pic.twitter.com/6tpTFw48Kv
Нещодавно Джокович в складі збірної Сербії виграв дебютний в історії розіграш ATP Cup, перемігши у фіналі Іспанію.
Раніше, Цуренко поступилася Барті на Australian Open.
Також, матч Ястремської на Australian Open перенесли.