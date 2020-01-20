Джокович став шостим тенісистом в історії, який виграв 900 матчів

Ювілейна перемога була здобута на Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович став шостим тенісистом в історії, кому вдалося виграти 900 матчів кар'єрі.

Про це повідомляє прес-служба АТР.

Сьогодні серб обіграв Яна-Леннарда Штруффа в першому раунді Australian Open, в результаті чого і підкорив позначку в 900 перемог.

За кількістю перемог в чоловічому турі Джоковича випереджають Джиммі Коннорс (1274), Роджер Федерер (1238), Іван Лендл (1068), Рафаель Надаль (981) і Гільєрмо Віласом (949).

Нещодавно Джокович в складі збірної Сербії виграв дебютний в історії розіграш ATP Cup, перемігши у фіналі Іспанію.

Раніше, Цуренко поступилася Барті на Australian Open.

Також, матч Ястремської на Australian Open перенесли.