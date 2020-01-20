 Марченко поступився у першому раунді турніру в Таїланді | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко поступився у першому раунді турніру в Таїланді

Сьогодні 12:29 182 0
Ілля Марченко не використав матч-бол у другому сеті
Марченко поступився у першому раунді турніру в Таїланді
#Марченко, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко програв у першій же грі на турнірі серії Челленджер в Бангкоку (Таїланд).

32-річний українець не зміг пройти словака Алекса Молчана. Марченко виграв перший сет та лідирував з брейком 5:2, а пізніше не використав матчбол на своїй подачі при рахунку 5:4.

Матч тривав 2 години та 31 хвилину. 

BANGKOK II OPEN - ATP Challenger Tour
Бангкок, Таїланд
хард 
Призовий фонд $ 54,160
Перше коло, 20 січня

Ілля Марченко - Алекс Молчан 6:2, 5:7, 4:6

Раніше, Цуренко поступилася Барті на Australian Open.

Також, матч Ястремської на Australian Open перенесли.

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