Марченко поступився у першому раунді турніру в Таїланді

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко програв у першій же грі на турнірі серії Челленджер в Бангкоку (Таїланд).
32-річний українець не зміг пройти словака Алекса Молчана. Марченко виграв перший сет та лідирував з брейком 5:2, а пізніше не використав матчбол на своїй подачі при рахунку 5:4.
Матч тривав 2 години та 31 хвилину.
BANGKOK II OPEN - ATP Challenger Tour
Бангкок, Таїланд
хард
Призовий фонд $ 54,160
Перше коло, 20 січня
Ілля Марченко - Алекс Молчан 6:2, 5:7, 4:6
Раніше, Цуренко поступилася Барті на Australian Open.
Також, матч Ястремської на Australian Open перенесли.