Марченко поступився у першому раунді турніру в Таїланді

Ілля Марченко не використав матч-бол у другому сеті

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко програв у першій же грі на турнірі серії Челленджер в Бангкоку (Таїланд).

32-річний українець не зміг пройти словака Алекса Молчана. Марченко виграв перший сет та лідирував з брейком 5:2, а пізніше не використав матчбол на своїй подачі при рахунку 5:4.

Матч тривав 2 години та 31 хвилину.

BANGKOK II OPEN - ATP Challenger Tour

Бангкок, Таїланд

хард

Призовий фонд $ 54,160

Перше коло, 20 січня

Ілля Марченко - Алекс Молчан 6:2, 5:7, 4:6

Раніше, Цуренко поступилася Барті на Australian Open.

Також, матч Ястремської на Australian Open перенесли.