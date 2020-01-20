Ястремська - Юван: онлайн-трансляція матчу Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (21) зіграє стартовий поєдинок на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу проти переможниці кваліфікації Кайї Юван зі Словенії (127), яка є ровесницею українки.
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Поєдинок відбудеться 21 січня, орієнтовний час початку матчу - не раніше 1:30 за Києвом.
Раніше між собою спортсменки не зустрічалися.
Трансляцію матчу можна буде переглянути на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.