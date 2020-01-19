Ястремська і Цуренко зіграють стартові матчі на Australian Open. Розклад українок на 20 січня

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 20 січня, на Australian Open стартують матчі основної сітки.

У перший ігровий день на корти Мельбурна вийдуть дві представниці України.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (24) зіграє четвертим запуском на корті №8 проти переможниці кваліфікації КайЇ Юван зі Словенії (126). Орієнтовний час початку матчу - не раніше 07:00 за Києвом.

Леся Цуренко (120) почне турнір поєдинком проти першої ракетки світу Ешлі Барті з Австралії. Зустріч пройде на корті імені Рода Лейвера. Матч відкриє вечірню сесію першого ігрового дня і розпочнеться о 10:00 за Києвом.

Відзначимо, що Ястремська та Барті в суботу, 18 січня, розіграли титул на турнірі в Аделаїді (близько 700 км від Мельбурна, переліт займає 1 годину і 20 хвилин).

Еліна Світоліна, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко свої матчі зіграють у вівторок.