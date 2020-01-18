Сербу необхідно перемагати на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Рафаель Надаль може втратити лідерство в рейтингу за підсумками Australian Open.

Про це повідомляє Міхал Самульський.

Це станеться за умови якщо іспанець програє раніше півфіналу, а Новак Джокович виграє титул у восьмий раз.

У всіх інших випадках Надаль залишиться номером один.

Preview @AustralianOpen - Rafael Nadal can guarantee he remains at No. 1 following the Australian Open by reaching the semifinals. Novak Djokovic can only return to No. 1 if he wins the title and Nadal loses prior to the semifinals. — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 18, 2020

Нагадаємо, Долгополов знявся з Australian Open.

Раніше повідомлялося, що Долгополов повернеться на корт у січні.