 Джокович може стати першою ракеткою світу після Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович може вийти на перше місце рейтингу за підсумками Australian Open

Сьогодні 14:34 194 0
Сербу необхідно перемагати на турнірі
Джокович може вийти на перше місце рейтингу за підсумками Australian Open
#Джокович, #Надаль, #Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Рафаель Надаль може втратити лідерство в рейтингу за підсумками Australian Open.

Про це повідомляє Міхал Самульський.

Це станеться за умови якщо іспанець програє раніше півфіналу, а Новак Джокович виграє титул у восьмий раз.

У всіх інших випадках Надаль залишиться номером один.

Нагадаємо, Долгополов знявся з Australian Open.

Раніше повідомлялося, що Долгополов повернеться на корт у січні.

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