Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Рафаель Надаль може втратити лідерство в рейтингу за підсумками Australian Open.
Про це повідомляє Міхал Самульський.
Це станеться за умови якщо іспанець програє раніше півфіналу, а Новак Джокович виграє титул у восьмий раз.
У всіх інших випадках Надаль залишиться номером один.
Preview @AustralianOpen - Rafael Nadal can guarantee he remains at No. 1 following the Australian Open by reaching the semifinals. Novak Djokovic can only return to No. 1 if he wins the title and Nadal loses prior to the semifinals.— Michal Samulski (@MichalSamulski) January 18, 2020
Нагадаємо, Долгополов знявся з Australian Open.
Раніше повідомлялося, що Долгополов повернеться на корт у січні.